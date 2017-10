Dopo le prime sette giornate di Serie A, la Juventus è seconda in classifica con sei vittorie e un pareggio, alle spalle del Napoli che ha portato a casa i tre punti in ognuna delle sfide giocate finora. Non può essere un dominio di bianconeri e azzurri nella top 10 dei migliori calciatori della massima serie finora, in base alla media dei voti raccolti finora su La Gazzetta dello Sport. In testa c'è Paulo Dybala, con la straordinaria media di 7,29, ma in classifica c'è anche un altro bianconero, insieme a ben quattro giocatori partenopei, due della Lazio, uno della Roma e uno della Sampdoria. Ecco la classifica completa:



10- Lucas Torreira (Sampdoria): 6,75

9- José Callejon (Napoli): 6,79

8- Luis Alberto (Lazio): 6,86

6- Miralem Pjanic (Juventus): 6,92

6- Edin Dzeko (Roma): 6,92

5- Lorenzo Insigne (Napoli): 7

4- Faouzi Ghoulam (Napoli): 7,07

3- Dries Mertens (Napoli): 7,14

2- Ciro Immobile (Lazio): 7,21

1- Paulo Dybala (Juventus): 7,29