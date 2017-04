Barcellona-Juventus sarà in chiaro su Canale 5. Una decisione non ancora ufficiale, ma che è già frutto di discussione e che segue la scia di quanto pensato per la gara d'andata, che, martedì 11 aprile, sicuramente sarà a disposizione di tutto il pubblico. A meno di clamorosi dietrofront dell'ultima ora, quindi, la Juventus da qui alla fine della Champions League sarà sempre in chiaro, dato che, qualora passasse questo turno, dalle semifinali in poi dovrà per legge essere proibito un uso esclusivo sulla sulla pay TV.



RABBIA ABBONATI - Una scelta che divide il pubblico: la gioia per i non abbonati, ma la rabbia di coloro che invece hanno sottoscritto un accordo con Premium, commercianti o semplici clienti.