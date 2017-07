La voce che stava circolando da qualche giorno ora diventa più che un semplice mormorio: Mediaset può cedere i diritti tv pr la Champions League 2017/18, ultimo anno in esclusiva prima che passi a Sky, che si è aggiudicata per il triennio successivo sia Champions che Europa League. La conferma arriva direttamente da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi del gruppo per la stagione 2017/18: "Ad oggi non ci sono accordi, ma si sente che sta succedendo qualcosa. Le telco sono pronte a fare la mossa: i grandi gruppi vogliono gli eventi per portare abbonati. Non ci sono accordi nè trattative avanzate. Non lo escludo. Il tempo corre: è qualcosa che deve essere fatto nel prossimo mese o mese e mezzo. Interesse Sky? Avere la Champions con un anno di anticipo può piacere anche a Sky".



A quale cifra? Un indizio lo lancia il cfo di Mediaset Marco Giordani: eventuale accordo con Sky? "Se disponibile a darci quello che compensa i mancati ricavi".