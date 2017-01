Mediaset si allontana dal mondo del calcio, l'ad Pier Silvio Berlusconi spiega che Premium va in un'altra direzione: "Il calcio - riporta Calcio e Finanza - continuerà ad essere fondamentale per chi fa una tv 'pesante', noi andiamo da un’altra parte. La pay-tv classica farà molta fatica nei prossimi anni. Il nostro core business è come una piramide: alla base ci sono le grandi platee gratuite, man mano si risale con il web e la punta è l’offerta di grandi contenuti a pagamento".



Berlusconi Jr. torna poi sulla trattativa fallita con la Vivendi di Vincent Bollorè: "La nostra posizione sulla pay-tv in questo momento di mercato era chiara, noi avevamo venduto: oggi una Premium più snella e con un approccio più razionale al calcio segue la decisione di ciò che era già stato deciso lì. Ora se ne esce con vie legali. Può darsi che fosse il 'cavallo di Troia' come dite è stato ipotizzato, nessuna negoziazione è in corso: Vivendi non ha solo rotto il contratto ma ci ha creato un danno enorme, un danno reputazionale per Premium, ma anche un danno economico enorme".