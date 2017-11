Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dell'infortunio di Mauro Icardi: "Sospiro di sollievo? Sì, ma avevamo capito fin da subito che non si trattava di nulla di particolarmente grave. Le illazioni provenienti dall'Argentina? Fanno parte di queste situazioni. Ma bisogna chiarire che, pur non essendo un infortunio grave, Mauro non sarebbe stato a disposizione in questa settimana nemmeno se si fosse giocato con il club. Martedì si valuterà se fare un lavoro differenziato o se aspettare ancora un giorno. Ma penso proprio che con l'Atalanta sarà regolarmente in campo".