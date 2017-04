Fabio Rodia, medico sociale della Lazio ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori infortunati o acciaccati in vista del prossimo match col Genoa: "Biglia e Lulic saranno già da domani nuovamente in gruppo. Sono arruolabili per il Genoa. Wallace deve recuperare, ha avuto un programma specifico da seguire, in più dopo la lieta notizia della nascita del figlio gli è stato concesso qualche giorno di riposo. E anche lui è verso il recupero".



Su Marchetti: "L'abbiamo rivalutato durante la settimana con ulteriori controlli strumentali e abbiamo stabilito un trattamento non cruento, cioè senza intervento chirurgico. Si tratta di 4-5 settimane di stop e poi il recupero. Anche la scelta di un eventuale trattamento chirurgico, tra l'altro, non avrebbe velocizzato i tempi".