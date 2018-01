Il dottor Melegati, responsabile medico del Milan, ha parlato della condizione dei vari infortunati rossoneri: "Conti sta seguendo il programma, le sensazioni naturalmente sono buone e sta rispettando i tempi di recupero. Storari ha fatto un controllo ieri per la lesione al polpaccio, anche per lui l'esame è risultato in linea con i tempi di recupero. Siamo molto soddisfatti e siamo a quattro settimane da una lesione al gemello mediale di un portiere non giovanissimo: questo impone una grande cautela, perchè è un muscolo molto sollecitato in quel ruolo. Mauri? Dall'infortunio José sta uscendone: oggi e domani farà test di performance e dopodomani sarà con la squadra".