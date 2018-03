Neymar è arrivato in Brasile. L'attaccante del Paris Saint Germain è pronto a sottoporsi sabato a Belo Horizonte all'intervento chirurgico per l'infrazione al quinto metatarso del piede destro subita nell'ultimo impegno di campionato contro il Marsiglia. Una scelta avallata dallo staff medico della nazionale brasiliana ma che ha generato polemiche all'interno del PSG. Sull'argomento. si è espresso così il medico sociale della Seleçao, Rodrigo Lasmar: "Operare i calciatore solo per ridurre l'entità dell'infortunio potrebbe essere rischioso, e non ci sarebbe da stupirsi se, di qui a poco, il calciatore dovesse nuovamente farsi male. Normalmente, fratture come queste vengono sottovalutate - come successo in questa occasione - mentre la loro entità è di un certo spessore. La data del rientro? Saranno necessari due-tre mesi, penso che Neymar tornerà in forma per fine maggio".