Seguito, corteggiato, bloccato, acquistato. E' la storia, dell'ultimo anno, di Jesus Medina, l'investimento più recente fatto dal Manchester City. La notizia, rilanciata dalla stampa paraguaiana, trova conferme anche in Inghilterra, l'esterno offensivo classe 1997 è entrato a far parte della City Football Group, la holding che fa a capo al fondo Abu Dhabi United Group, che ha come obiettivo quello di 'controllare' il mondo del calcio. Ne fanno parte, oltre al Manchester City, il Melbourne City in Australia, lo Yokohama F-Marinos in Giappone e il New York Ciry FC, club della Mls che potrebbe essere la prossima squadra di uno dei talenti più geuini del calcio guaranì.



DEBUTTO A 15 ANNI - Costato poco più di quattro milioni di euro (per l'80% del cartellino), Medina inizia la vita calcistica nella scuola calcio Nueva Estrella de Limpio. E' il "Profesor" Roberto Paredes a portarlo al Libertad, con il quale dimostra tutto il suo potenziale. Il debutto in prima squadra arriva nel 2012, a 15 anni e 69 giorni (negli ultimi cinque giorni della vittoria 1-0 contro il Rubio Ñu), ma la prima vera stagione da protagonista arriva solo nel 2016: con 9 gol in 38 partite è uno dei protagonisti del successo del Libertad nell'Torneo Apertura. Un anno dopo la musica si ripete, Libertad ancora campione del Torneo Apertura, Medina lascia il segno con 7 gol in 25 partite.



LO VOLEVA IL NAPOLI - Dalla scorsa estate Medina diventa uomo mercato: Napoli, Udinese, River Plate e Boca Juniors si fanno avanti ma il Libertad resiste e dice no a tutte le proposte. A spuntarla nella corsa al talento che si ispira a Riquelme e Ozil, autore in 4 gol al Sudamericano under 17 del 2013 (due in meno dell'ex Roma Antonio Sanabria), è il Manchester City, grazie a un ricco ingaggio e a un progetto che dovrebbe portarlo in Inghilterra in due anni. Guardiola, suo grande estimatore, monitorerà la sua crescita: in pole c'è il New York City Fc, ma non è da escludere l'ipotesi Girona club 'amico' dei Citizens.