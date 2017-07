Dalla Germania non arrivano buone notizie per quanto riguarda il mercato del Torino, l'esterno Admir Mehmedi (obiettivo di mercato dei granata) direttamente dal ritiro del Bayer Leverkusen, con cui ha iniziato a preparare la prossima stagione, ha fatto capire come il suo passaggio al club di Urbano Cairo sia, ad oggi, molto difficile. "Con il Torino non c’è nessun accordo - ha dichiarato l'ala svizzera, come riportato dal portale tedesco shz.de - se ci fosse stato, allora non sarei qui, ad allenarmi".



Non una chiusura definitiva da parte di Mehmedi ma, per il presidente granata Cairo e il direttore sportivo Petrachi, portare a Torino l'esterno sarà un compito tutt'altro che facile da svolgere. Anche per questo l'ipotesi di un incredibile ritorno di Alessio Cerci è un'ipotesi che in casa Toro sta prendendo sempre più piede.