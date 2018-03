In rampa di lancio. Perché presto toccherà a lui, da protagonista: Filippo Melegoni promette più che bene, l'Atalanta si coccola l'ennesima pepita della propria miniera d'oro in termini di giovani lanciati in questi anni. Alcuni venduti e ora protagonisti nei top club (vedi Gagliardini, Kessie, presto Caldara), altri pronti al decollo definitivo. Melegoni sta studiando da talento puro, il lavoro di Gasperini può solo aiutarlo a maturare, la regia dell'allenatore per un altro giovane che la Dea si prepara a lanciare: classe '99, Filippo è un centrocampista con qualità e gamba capace anche di giocare più avanzato per facilità di decisione sulla trequarti.



NON SOLO MILAN - Le prestazioni di Melegoni con la Primavera non sono mai passate inosservate, dopo il debutto di un anno fa in prima squadra; adesso è stato leader della Nazionale Under 19 che si è qualificata agli Europei di categoria in Finlandia proprio negli ultimi giorni. Da capitano, Filippo ha mostrato nuovi passi avanti e i tante società importanti europee prendono nota: c'è la fila, mentre l'Atalanta si prepara a metterlo in vetrina in queste ultime settimane di campionato e già pianifica di dargli un ruolo di spicco per la prossima stagione, quella del decollo definitivo. Un avviso anche al Milan, perché il ds Mirabelli è stato tra i primi a puntarlo nei mesi scorsi avviando un dialogo concreto per portare Melegoni in rossonero; nulla di fatto, ma niente è perduto, anzi adesso si sono accesi i radar di altri club su Filippo. Che dopo aver conquistato l'Under, vuole prendersi la Dea dei giovani. Una miniera d'oro che non finisce di stupire.