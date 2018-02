La regia di Jorge Mendes sul calciomercato continua, non si ferma mai. E c'è proprio il super procuratore portoghese dietro alla gestione di André Gomes, centrocampista del Barcellona che in passato è stato vicino alla Juventus per poi veder saltare tutto proprio per il passaggio in blaugrana dal Valencia. Ancora lui, ancora Mendes è pronto a offrire per la terza volta ai bianconeri André Gomes ma questa volta con una differenza: è in uscita dal Barça, il prezzo non è più elevatissimo e l'idea è di portarlo via da Barcellona con 30 milioni di euro.



IL RIFIUTO E... FABINHO - La prima risposta della Juventus è stata decisamente fredda: André Gomes non scalda Marotta e Paratici, i nomi concreti a centrocampo sono altri, il portoghese per caratteristiche tecniche e costo non è ritenuto una priorità in questa Juve. Insomma, un no grazie bianconero a Mendes. Con finestra aperta su un'altra opportunità: Fabinho lascerà certamente il Monaco in estate, alla Juve piace moltissimo tanto da averlo già trattato nella scorsa estate, poi è saltato tutto per ragioni di prezzo (50/55 milioni). Il brasiliano è un autentico pallino della dirigenza ma sarà complesso scipparlo alla concorrenza internazionale, in particolare Paris Saint-Germain e Manchester United si sono già mosse per lui. Ecco perché Mendes frena, proprio come la Juve su Gomes. Quando i binari del mercato non si incastrano...