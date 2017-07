. Il suo Paese, il posto sicuro dove il clamore delle inchieste condotte dal fisco spagnolo, sull', giungeva schermato da una bolla narrativa ancora discretamente impermeabile. Un filtro propagandistico che manteneva limpida la sua immagine da super-agente di successo e grande benefattore del calcio portoghese. Ma l'incantesimo si è rotto poco dopo la mezzanotte fra ieri e oggi.Il Jornal de Notícias, quotidiano di Porto,. Dagli articoli delle pagine interne si apprende che la Inspeção Tributária e Aduaneira (ITA) sta conducendo un'indagine su una serie di affari condotti dal capo di Gestifute negli ultimi tre anni, riguardanti calciatori e allenatori.. E conoscendo molto bene il sistema di potere mendesiano in Portogallo, mi risulta parecchio strano che in questa lista non figuri il nome del Rio Ave, club di Vila do Conde che il giornalista francese Nicolas Vilas di Eurosport definì "FC Mendes". Il giornale ha riportato anche una dichiarazione molto pesante, rilasciata da una fonte anonima e vicina agli ambienti che stanno conducendo l'indagine: "Tudo o que tem a ver com Jorge Mendes é suspeito". Credo che la traduzione sia superflua.Al momento le notizie sulla vicenda si fermano qui, econtinuerà a monitorarle. Ma ci si lasci dire che qui(e di altri personaggi come Jorge Mendes). Personalmente, ho scritto un libro su Jorge Mendes arrivato in libreria il 27 ottobre scorso, cioè poco più di un mese prima che giungessero le prime rivelazioni di Football Leaks sugli schemi offshore (3 dicembre). Quel libro sta avendo adesso una fortunata edizione portoghese, anche quella arrivata in libreria prima che si diffondesse la notizia delle indagini da parte del fisco spagnolo. Il giornalismo d'inchiesta è questo: scavare e farsi domande prima che i bubboni esplodano, e mentre le altre testate fanno gossip e pubbliche relazioni. Noi dicontinueremo a fare così, assolvendo il nostro dovere primario nei confronti del lettore: renderlo informato e consapevole, e da lì libero di farsi un'opinione. Gli altri continuino pure a fare pubbliche relazioni, e poi a copiarci (senza citare) quando devono trattare le notizie in fretta e furia.@pippoevai