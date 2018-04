Dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus, Enrico Mentana, direttore del TgLa7 e noto tifoso interista, è andato in tackle su Suning su Facebook: "Per trasformare una squadra forte in una squadra vincente ci vogliono due cose: cambi adeguati e la considerazione degli arbitri. Senza una società in grado di investire e di farsi rispettare, al massimo si può vincere la classifica degli incassi. A parti invertite, dieci minuti dopo la partita di ieri i vertici della squadra sconfitta in quel modo (dal presidente in giù) si sarebbero fatti sentire, avrebbero preso posizione. O più probabilmente non sarebbe successo. Da noi invece solo silenzio, forse per colpa dei fusi orari, o della lingua. Lost in translation..".