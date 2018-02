Il giornalista e tifoso interista Enrico Mentana è intervenuto dagli studi di Sky per parlare della sua squadra del cuore: "E' una squadra imballata da 10 partite, e a questo punto il problema potrebbe essere anche Spalletti. Il presidente, poi, vive in un'altra parte del mondo: l'Inter è una società abbandonata a sè stessa. Suo figlio vive a Milano e ha un auto che costa quanto la difesa del Benevento, ma non sembra capirne di calcio. Gli investimenti sul mercato vengono bloccati dalla Cina? A quanto pare l'Inter allora è solo un settore dell'industria per loro, quindi serve un po' di italianità, come prima. L'immagine di ieri sera che mi è rimasta impressa è quella di Zanetti che mangia il gelato in tribuna, inerme: tutto l'ambiente ormai è gelato".