Mancano soltanto. Poco meno di 72 ore di grande pressione per gli uomini mercato del nostro calcio pronti ad accelerare per il rush finale della sessione estiva. Acquisti e cessioni, colpi programmati o occasioni last minute. Tante sono le operazioni ancora in cantiere, tante sono le necessità che gli allenatori hanno manifestato a direttori sportivi e proprietà. Abbiamo scelto di fare il punto, squadra per squadra, di ciò che manca a 3 giorni dalla chiusura.Il casoè ancora aperto. Se parte arriverà un'alternativa conpronto a dire sì. Occhio a Petagna. Non sta convincendo Gasperini e una punta centrale comepotrebbe essere il colpo a sorpresa.Zero punti in due giornate e il Benevento corre ai ripari. Serve un rinforzo in difesa condel Sassuolo corteggiatissimo. Piacedel Newcastle per la fascia mentre la ricerca di una punta di categoria non può fermarsi al colpo in arrivoPavoletti ei nomi più caldi.La prossima cessione di Adamal Siviglia apre un vuoto lungo la fascia sinistra.(Empoli),(Birmingham) e(Newcastle) le piste più calde. Occhio a, il Torino non ha mollato la presa.L'addio di Borriello ha aperto una voragine in attacco. Il club di Giulini è il più vicino ad acquistaredal Napoli sbaragliando la concorrenza. La punta livornese potrebbe non essere l'unica. Piacedella Roma, mentre in uscita c'è Balzano.Ilè squadra solida e cerca soltanto un rinforzo nel reparto degli esterni destri di difesa. E' pronto un triennale perdel Sassuolo, ma occhio al jolly della Ternana Martinè tentato dalla Sampdoria, se parte lui servirà una punta condell'Inter edel Milan in prima fila.Anche il Crotone è alla ricerca di un colpo giovane in attacco per chiudere il mercato. Seguiti sia Pinamonti dell'Inter che Cutrone del Milan che Tumminello della Roma.Tanti colpi giovani e un progetto che stenta a decollare. L'acquisto didall'Empoli mettesul mercato dove c'è anche. Serve un terzino sinistro e si lavorerà sudel Napoli fino all'ultimo. Djordjevic potrebbe essere il colpo a sorpresa.può partire direzione Atalanta. Serve almeno un difensore centrale e piacciono siadel Nacional chedel Belgrano. Arriverà un centrocampista e l'accordo per il prestito con il PSG per Callegari è vicinissimo. Occhio infine all'attacco, piacedel Benfica.Almeno un difensore e un centrocampista incursore sono le priorità.i nomi per la retroguardia,del Newcastle per la mediana. Resta infine vivissima la pistabaldè con la Lazio. In uscita Gabigol andrà al Benfica mentre resta in bilico la posizione di Ranocchia.si farà e sarà lui il rinforzo "annuale" per la difesa. Davanti il reparto è completo epotrebbe essere lo sfizio degli ultimi giorni battagliando con l'Inter. Serve però un altro centrocampista e tutti gli sforzi saranno fatti perdirà addio, deve solo decidere dove, mentre ancheandrà via. Per sostituirli piacciono siadel Benfica che i due 23enni del Wolves Ivane Helderentrambi diPer sotituire Hoedt in difesa è corsa a due fradel Milan e il polaccoPriorità alle uscite con le situazioniche terranno banco fino all'ultimo. Serve sicuramente un'alternativa a Kessie che non ha un alterego in rosa. Infine se partiranno sia Paletta che Gomez potrebbe arrivare un rinforzo in difesa.resta se non arriva un'alternativa.sono le opzioni più credibili. Chiesa è il sogno in attacco, ma è più percorribile la pista Zinchenko con il Manchester City. Strinic, Pavoletti, Tonelli e Zapata le operazioni aperte in uscita.Conil mercato della Roma è virtualmente chiuso. Potrebbe arrivare un difensore centrale last minute data la poca fiducia in Fazio, ma servirà un'occasione dato il poco budget.può lasciare, occhio all'affarecon la Juve.L'addio di Schick apre una voragine importante in attacco. Il sogno del ritorno di Eder non è percorribile e allora via alle piste alternative che portano adel Barcellona,del Benfica e i due "italiani"del Napoli edel Chievo. In difesa restano aperte le ideee almeno uno frasono destinati a partire e serviranno dei sostituti.è il sogno, l'ha confermato Carnevali, ma anche per i neroverdipotrebbe essere l'idea giusta degli ultimi giorni. Per la difesa piace tantissimodel Torino, ma occhio agli esuberi dell'Inter- Con l'acquisto di Borriello la rosa è competitiva e potrebbe anche non esserci la sorpresa dell'ultimo minuto. Kasami si allontanta mentre è complicata la pista Ajeti. Dickmann del Novara l'idea per la difesa, ma c'è poco margine di manovra.Belotti resta e con lui si è chiuso anche gran parte del mercato in entrata granata.del Milan resta una possibilità in attacco, Raiola sta lavorando per abbassare le richieste. Sfumato, restano vive le ideeper la difesa eper il centrocampo, ma servirà prima la partenza di- Un colpo in attacco è necessario. Ola John era un'idea last minute ma lontana. Non sono ancora sfumati Okaka e Pavoletti, ma la sensazione è che alla fine un colpo in attacco arriverà dall'estero.Serve una prima punta da almeno 15 gol. Le idee dei veronesi però sono in alternanza o giovani da lanciare o scommesse da rilanciare. Mitrovic del Newcastle è il sogno. Piacciono Kean, Pinamonti e Tumminello, ma occhio anche a Boye e Parigini in uscita dal Torino.