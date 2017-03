Il 28 febbraio si è chiuso il mercato in Cina. Fallito l'ultimo assalto a Nikola Kalinic, il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro si consola con l'attaccante brasiliano Junior Moraes (classe 1987), che arriva per 2 milioni di euro in prestito oneroso dalla Dinamo Kiev fino al 30 giugno. Ciò lascia pensare che la trattativa con il croato della Fiorentina (o con Diego Costa del Chelsea) possa riprendere nella prossima estate.



SUNING MADE IN CHINA - Lo Jiangsu Suning ha acquistato due giocatori cinesi: il 23enne terzino sinistro Haiqing Cao per 7 milioni dall'Hangzhou Greentown e il 33enne trequartista Song Wang per 5,5 milioni dal Guangzhou R&F.



SORIANO & DOCKAL - L'ultimo trasferimento importante l'ha messo a segno il Beijing Sinobo Guoan, che ha preso per 10 milioni dal Salisburgo l'attaccante spagnolo Jonatan Soriano, 31 anni. L'Henan Jianye ha investito 8,5 milioni per il 28enne trequartista ceco dello Sparta Praga, Borek Dockal.



400 MILIONI - I veri colpi erano già arrivati prima: lo Shanghai SIPG di Villas-Boas ha comprato il brasiliano Oscar dal Chelsea per 60 milioni; il Tianjin Quanjian di Cannavaro ha speso 20 milioni a testa per Witsel (Zenit) e Pato (Villarreal); il Changchun Yatai 23 milioni per il nigeriano Ighalo, arrivato dal Watford; lo Shanghai Greenland Shenhua 10 milioni per strappare al Boca l'argentino Tevez. In totale i club cinesi hanno speso quasi 400 milioni di euro in questo mercato invernale.



SVINCOLATI - Sempre ieri è scaduto anche il termine di firmare con altri club italiani per i calciatori che hanno rescisso il contratto a gennaio come ad esempio Antonio Cassano, che ha rifiutato l'offerta della Virtus Entella in Serie B. Invece chi si era già svincolato entro il 30 giugno del 2016 ha ancora tempo fino al 31 marzo.