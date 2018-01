Il mercato è aperto da due giorni e in Serie B le trattative stanno già entrando nel vivo. Colpi importanti chiusi da Ascoli e Carpi, che si rinforzano con Ganz del Pescara e Melchiorri del Cagliari. I biancorossi, inoltre, stanno seguendo con interesse anche Emmanuello, pronto a lasciare il Perugia con l'Atalanta che cerca un nuovo acquirente. Inoltre, si segue sempre Chiricò del Foggia. Foggia che cerca un rinforzo là davanti: Floro Flores (Bari) è il grande sogno; mentre a centrocampo si continua a lavorare col Parma allo scambio Vacca-Dezi. Satanelli attivi anche su Izco, in uscita da Crotone, e Tonucci, difensore del Bari seguito anche dalla Cremonese.



LE ALTRE - La Cremonese aspetta una risposta da Biondini, sul quale c'è anche lo Spezia. I grigiorossi, in alternativa, pensano anche a Memushaj (seguito dal Bari) e Magnanelli, ma il Sassuolo spara alto. Il Pescara lavora sulle uscite: piazzati Ganz e Pigliacelli, si lavora per Mazzotta al Brescia; in entrata si tratta col Palermo per Embalo, mentre proseguono i contatti per Falco, Hagi jr della Fiorentina e Gravillon di proprietà dell'Inter. La Salernitana si avvicina a Palombi, mentre per il centrocampo si tratta col Parma per Antonino Barillà.



PARMA CERCASI PUNTA - Il Parma è alla ricerca di un attaccante: la priorità è Di Carmine, ma Santopadre (a parole) lo blinda; le alternative sono Cerri, Matri e Ardemagni. Sull'attaccante dell'Avellino c'è anche il Crotone, oltre che il Venezia (che aspetta Firenze dalla Pro Vercelli e tratta Vido con l'Atalanta). Il mercato di B impazza. Ed è appena iniziato.