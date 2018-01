Se quello di A attende danzando tra esigenze di bilancio, occasioni giuste e paletti del fair play finanziari, il mercato di Serie B è pronto a esplodere. Il minimo comune denominatore è il gol, ed è per questo motivo che Venezia, Parma e Palermo sono alla ricerca di un nuovo attaccante. La squadra di Inzaghi non segna mai, quella di D'Aversa deve fare i conti con gli acciacchi di Calaiò e Ceravolo, quella di Tedino, invece, vuole solo arricchire un reparto già di per sé forte. Il Venezia punta Alessandro Matri, così come il Parma, ma entrambe hanno pronte le alternative: Superpippo pensa anche a Vido dell'Atalanta, Ardemagni dell'Avellino e Firenze della Pro Vercelli; la dirigenza ducale guarda a Perugia per Cerri e a Benevento per Coda. Capitolo Palermo: Galabinov del Genoa è la prima scelta, ma attenzione anche a Di Carmine.



BARI E PESCARA - Il Bari cerca un centrocampista: Memushaj del Benevento, José Mauri del Milan e Antonio Junior Vacca del Foggia sulla lista. Sul centrocampista dei Satanelli c'è anche il Parma, così come il Perugia: in scadenza di contratto, non è stato convocato nell'ultimo match. Anche il Pescara cerca rinforzi per rialzare la testa dopo una prima parte di campionato anonima: piace Mancini dell'Atalanta per la difesa, vicini Falco ed Embalo. In uscita, Simone Andrea Ganz: accordo tra la società abruzzese e l'Ascoli, oggi l'agente del giocatore incontra il club marchigiano. Latte Lath torna all'Atalanta, mentre Pigliacelli va alla Pro Vercelli in prestito con obbligo di riscatto a 300mila euro in caso di salvezza; mentre Mazzotta è a un passo dal Brescia .



LE ALTRE - E' pronto a tornare in B Melchiorri, molto vicino al Carpi. Restando in tema di attaccanti, Pablo Gonzalez è in contatto con la Pro Vercelli. L'Avellino che, è vicina a un figlio d'arte, Reno Wilmots, centrocampista figlio di Marc, ex ct del Belgio. La Serie A attende, la B no.