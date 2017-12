Il mercato di gennaio, meglio noto come mercato di riparazione, è sempre una sessione particolare. Tra intuizioni, sorprese ed occasioni, le varie dirigenze cercano il colpo in grado di far fare il salto di qualità alle proprie rose. Ma quando potranno agire? Il mercato invernale apre ufficialmente mercoledì 3 gennaio e chiuderà alle 23 del 31 gennaio, come di consueto.