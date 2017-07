Dopo la fase di acquisto riservata alle conferme, sono bastate poche ore per la vendita riservata ai J1897 Member e ai Premium Member per non lasciare nemmeno le briciole. Gli abbonamenti stagionali sono 29.300: 25.300 più i 4.000 posti Premium. Un successo su tutta la linea. Anche la prossima stagione, quindi, lo Stadium sarà sempre stracolmo e nonostante cambi il nome, non cambierà l'atmosfera. Va detto, però, che la corsa all'abbonamento non era da dare per scontata: nonostante i recenti successi, il momento storico non è il migliore degli ultimi anni.