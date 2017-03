La Fiorentina è molto avanti, per non dire che ha praticamente chiuso l'acquisto del difensore del Partizan Belgrado, Nikola Milenkovic. Su Novosti.rs si legge che i viola pagheranno 5 milioni di euro circa per il cartellino del 20enne difensore. Resta da mettersi d'accordo sull'ultimo dettaglio: la percentuale da garantire ai serbi in caso di futura rivendita del calciatore. 15% è quello che vorrebbe lasciare la Fiorentina, mentre il Partizan punta al 20%.



​Parallelamente si porta avanti anche la trattativa per l'acquisto di Dusan Vlahovic, attaccante 17enne sempre della squadra di Belgrado. La soluzione giusta per mettere d'accordo tutti e arrivare all'attaccante potrebbe essere quella di pagare subito 1,5 milioni di euro e lasciare il giocatore in prestito al Partizan fino al compimento dei 18 anni.