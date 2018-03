Sistemata o quasi la fascia sinistra, con l'arrivo pressoche definito di Mimmo Criscito, in vista della prossima stagione il Genoa pensa ora a chi affidare la corsia opposta.



Tutti coloro che nel corso della stagione in corso si sono alternati sull'esterno di destra, Aleandro Rosi, Darko Lazovic, Pedro Pereira e occasionalmente anche Davide Biraschi, per un motivo o per l'altro non hanno convinto a pieno. Ecco che quindi in casa rossoblù si valutano le nuove candidature per il prossimo campionato. Ma non serve affacciarsi sul mercato. Secondo l'edizione genovese di Repubblica, il profilo adatto al ruolo il Genoa potrebbe già averlo in casa. Si tratta di Paolo Ghiglione, 21enne di belle speranze, attualmente in prestito alla Pro Vercelli in Serie B.



Il suo rientro alla base, dopo l'esperienza in Piemonte e quella precedente alla Spal, potrebbe rappresentare per il Grifone la soluzione migliore sotto molti punti di vista.