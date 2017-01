Il punto sul mercato dell'Inter con Pasquale Guarro e Andrea Distaso Pubblicato da Calciomercato.com su Martedì 24 gennaio 2017

Sette giorni alla fine del mercato, l'Inter è al lavoro soprattutto in uscita. Salvo sorprese partirà il difensore centrale Ranocchia, che piace in Russia e Inghilterra, ma spinge per restare in Italia.In questo video l'inviato dell'Inter di calciomercato.com Pasquale Guarro e Andrea Distaso fanno il punto sul mercato nerazzurro tra cessioni, trattative, acquisti, rinnovi e sogni di mercato.