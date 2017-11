La Juventus guarda avanti e si muove prima per anticipare la concorrenza sul mercato. Tuttosport in edicola oggi pubblica una lista di 50 calciatori seguiti con interesse dai dirigenti bianconeri: spiccano il terzino sinistro Ghoulam (in scadenza di contratto col Napoli) oltre ai centrocampisti Milinkovic-Savic (Lazio) ed Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool.



PERCENTUALI - Caldara 100%, Spinazzola 100%, Orsolini 100%, Emre Can 75%, Milinkovic-Savic 65%, Gimenez 60%, de Vrij 50%, Torreira 50%, Ricardo Pereira 50%, Ghoulam 45%, Meret 45%, Han 45%, Pellegri 35%, Salcedo 35%, Alex Telles 35%, Oblak 30%, N'Zonzi 30%, Fabinho 25%, Rakitic 25%, Fekir 25%, Inaki Williams 25%, Bellerin 25%, Sidibé 25%, Strootman 20%, Rabiot 20%, Barella 20%, Vrsaljko 20%, Diallo 20%, de Light 20%, Emerson Palmieri 20%, Raphael Guerreiro 15%, Veltman 15%, Di Maria 10%, Meunier 10%, Koke 10%, Dolberg 10%, Kluivert 10%, Vilhena 10%, Weiser 10%, Issa Diop 10%, Strakosha 10%, Kepa 10%, Saul 5%, Diakhaby 5%, Grimaldo 5%, Upamecano 5%, Lincoln 5%, Chiesa 5%, Kroos 1%.