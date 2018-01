Keita sotto la luce dei riflettori. L'ex Lazio ha lasciato un ricordo agrodolce in casa biancoceleste: gol, giocate d'alta scuola, letture di gioco raffinate, accompagnate da atteggiamenti a volte sopra le righe, certamente poco graditi a tifosi e dirigenza.



KEITA E LAZIO - L'attaccante del Monaco a ‘Canal Football Club’, programma televisivo francese, ha raccontato la sua esperienza alla Lazio: “Ho avuto molte più possibilità andando a giocare in Italia, che restando al Barcellona. Alla Lazio ho avuto modo di crescere e di mettermi in mostra”. Non solo, si sofferma in particolare sul forte interessamento del Monaco:“Avrei voluto però lasciare i biancocelesti un anno prima, il Monaco mi aveva contatto già due anni fa. Sono rimasto perché nonostante i problemi ho avuto il supporto di persone a me care”.