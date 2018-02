Lazio, hai il nuovo de Vrij già in casa? La società biancoceleste è concentrata sui suoi obiettivi, è impegnata su 3 fronti e cerca di onorare tutte le competizioni. Con una certezza: a giugno dovrà fare a meno di de Vrij. E un'altra sicurezza: ha già in casa un difensore centrale di tutto rispetto, il brasiliano Luiz Felipe.



PROMESSA LUIZ FELIPE - Non ha neppure 21 anni e già sta diventando molto importante per la Lazio, e lo sarà ancora di più dopo l’addio di de Vrij a giugno: ha giocato titolare contro il Sassuolo, dimostrando di nuovo maturità e freddezza. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano, fresco di rinnovo fino al 2022, è sempre più al centro del progetto di Inzaghi. Non è detto che il sostituto di de Vrij la Lazio non lo abbia già in casa...