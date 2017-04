Mercato Lazio, 3 nomi (suggestivi) per l'attacco. Il primo si è appuntato quasi da solo sul taccuino del ds Tare: Simeone jr con il suo gol proprio alla squadra biancoceleste ha dimostrato di avere caratteristiche uniche in area di rigore, come riporta Leggo. Il nome nuovo è Enes Unal. Attaccante del Twente in Eredivisie, in prestito dal Manchester City, il classe 1997 è stato soprannominato il "Cavani turco" per la grande somiglianza con l'attaccante del PSG. 18 reti stagionali, la Lazio lo seguiva ai tempi del Bursaspor, poi è tutto sfumato per la concorrenza feroce dei Citizens. Altro nome, altro argentino come Simeone: Lucas Alario sta attirando le attenzioni degli addetti ai lavori di tutta Europa, è uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino, potrebbe sbarcare in Europa a breve.