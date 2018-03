La Lazio sonda il calciomercato, cerca un sostituto di de Vrij e rinforzi per la difesa. Come riporta La Repubblica, tra i nomi sul taccuino del ds Tare ci sono da tempo i due tedeschi Marc-Oliver Kempf del Friburgo (con il quale c’era già stato un contatto la scorsa estate) e Holger Badstuber dello Stoccarda. Piace anche Domenico Criscito, attualmente allo Zenit di Roberto Mancini.



NUOVO JOLLY - Criscito sarebbe vicino al Genoa, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Il difensore vuole tornare in Italia, dopo 7 anni in Russia, piace 3-4 club (tra cui l'Inter). Tare avrebbe individuato in lui un nuovo prezioso jolly difensivo mancino (può giocare indifferentemente sia da terzino che da centrale) per completare l’organico biancoceleste.