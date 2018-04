Anderlecht-Lazio, c'è alleanza. Lo rivela Kristal Abazaj, appena arrivato ai biancomalva in Belgio. I legami di Tare con il Belgio sono appurati: ha portato alla Lazio Milinkovic, Lukaku, Marusic, il ds guarda spesso da quelle parti per migliorare la rosa.



LEGAMI STRETTI - La conferma arriva da Abazaj, esterno albanese classe '96, ed è curiosa: l'Anderlecht avrebbe un forte legame con Tare. Lo rivela proprio Abazaj ai microfoni di ‘albaniafreepress.al’: “Io qui grazie a Besnik Hasi (ex calciatore ed allenatore dell’Anderlecht, ndr)? No, per niente. Hasi non ha avuto alcuna influenza. Sono stato aiutato dal ds della Lazio Igli Tare. Posso dire che l’Anderlecht ha rapporti stretti con i biancocelesti”.