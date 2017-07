L'affaire Azmoun sembrava più vicino, dopo l'annuncio, su un profilo Instagram iraniano, di un'offerta da 18 milioni di euro da parte della Lazio, e una certa vicinanza all'accordo. Da Formello, come riporta Leggo, filtrano indiscrezioni, nel frattempo, tra un like e l'altro ad Icardi, la situazione Keita rimane congelata: l'Inter mette sul piatto Jovetic più soldi, ma "Jo-Jo" guadagna tre milioni netti a stagione, troppi per la Lazio. Il nome nuovo per l'attacco è il 10 del Red Bull Salisburgo, Valentino Lazaro: ala classe '96, 7 gol e 10 assist lo scorso anno. Viene valutato circa 8 milioni di euro, ma Inzaghi cerca un profilo big: per questo gli piace Sansone, del Villarreal, e Bacca del Milan. Per Caicedo tutto fermo: guadagna 2,5 milioni, anche in questo caso uno stipendio che la Lazio non è intenzionata ad elargire.