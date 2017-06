Situazione Biglia sempre più intricata: come riporta la Repubblica il Milan non aspetta. Oggi il centrocampista biancoceleste alle 14 ore italiana scenderà in campo con l'Argentina. Poi raggiungerà Milano? Lo scenario, che sembrava già sicuro, sta cambiando: i rossoneri vorrebbero rivedere al ribasso l'offerta iniziale di 22 milioni più bonus, scendendo almeno fino a 18. Tutto da rifare l'accordo con Lotito? Tutto in bilico, tutto più intricato: la vicenda Biglia è destinata a rimanere ancora aperta.