La sconfitta di Salisburgo brucia ancora, ma la Lazio deve pensare al campionato e alla lotta Champions. La società, però, guarda già al futuro e al calciomercato. Come riporta La Repubblica, Igli Tare ha deciso di monitorare ancora la situazione relativa all'iraniano Sardar Azmoun. Dopo il lungo corteggiamento dell'estate scorsa, il giocatore del Rubin Kazan resta l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco. PROMESSA - Non è l'unico nome per l'attacco Il diesse biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Josip Brekalo, esterno d'attacco del Wolfsburg. Tare vanta molti contatti in Germania, vuole bruciare tutti sul tempo. Il ventenne croato ha già collezionato 28 presenze e due gol in Bundesliga e vanta 66 presenze e 25 gol con le nazionali giovanili a scacchi. Fisicamente e per caratteristiche sembra Felipe Anderson, ma preferisce la fascia sinistra. I tedeschi lo hanno prelevato in Croazia per 6 milioni di euro, ne serviranno di più per strapparlo all Bundesliga.