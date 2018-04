Igli Tare lo aveva detto prima della gara di andata, a Roma, tra Lazio e Salisburgo: "Mi piace molto Berisha: lo sto seguendo da qualche tempo". All'Olimpico il centrocampista è finito anche sul tabellino, ha messo a segno uno dei due gol che danno speranza agli austriaci in vista del ritorno di stasera. Ma la Lazio non è l'unica ad osservare con grande interesse il centrocampista norvegese naturalizzato kosovaro: come riportano i media inglesi, sul classe '93 si sono mosse anche squadre, su tutte il Liverpool di Klopp, in semifinale di Champions League. Oltre a Naby Keita dal Lipsia, il Liverpool continua a far la spesa in casa Red Bull, e avrebbe già avviato i contatti. La Lazio dovrà sbrigarsi, anche perché sul giocatore c'è anche il Newcastle.