La Lazio guarda in Brasile. Per l'attacco si cerca un vice Immobile giovane, promettente, in grado di garantire hype e prospettiva. Per questo nella prossima sessione di calciomercato Tare ha puntato Everton, attaccante classe 1996 in forza al Gremio.



PROMESSA BRASILIANA - Secondo quanto riporta l'emittente brasiliana Rádio Bandeirantes, sulla promessa brasiliana si sarebbero mossi gli emissari biancocelesti: ala sinistra o seconda punta, Everton è veloce e fantasioso, una versione verdeoro di Keita. Durante la sfida in Recopa Sudamericana, per osservarlo si erano mossi emissari italiani. Dal Sud America ne sono certo: la Lazio avrebbe già formulato un'offerta. E dovrà essere alta: il club brasiliano si aspetta una trattativa sulla base di 30 milioni. Una cifra importante, che potrebbe scoraggiare la Lazio, a meno di non incassare una cessione monstre. Magari quei famosi 150 milioni offerti per Milinkovic-Savic...