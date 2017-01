Mancano soltanto 6 giorni alla chiusura del calciomercato invernale che è entrato nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



9.01 Hiljemark verso l'addio all'Italia. Il centrocampista del Palermo, inseguito da Torino e Atalanta, è infatti a un passo dalla Dinamo Kiev, come riporta Tuttosport.



8.44 Cassano-Samp, siamo all'addio. Dopo l'incontro di ieri con l'avvocato Romei, FantAntonio è pronto a firmare la rescissione dai blucerchiati.



8.32 Udinese in pole per Gnoukouri. Il club friulano ha superato nelle ultime ore la concorrenza degli altri club interessati al giovane centrocampista dell'Inter, Palermo su tutti.