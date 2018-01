Ultimi due giorni di mercato e ore frenetiche per le trattative: su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti in tempo reale.





13.45 INTRECCIO POLITANO-BABACAR - Il Sassuolo ha fissato il prezzo per Matteo Politano e anche la condizione necessaria a lasciarlo partire in direzione Napoli. Il club neroverde secondo La Gazzetta dello Sport sta chiedendo al club del presidente Aurelio De Laurentiis 25 milioni di euro cash per il cartellino della punta e non darà il via libera definitivo finchè non avrà in mano il sì della Fiorentina per Khouma Babacar.



13.40 ATALANTA SU FARIAS - L'Atalanta ci prova per Diego Farias: tentativo con il Cagliari per l'attaccante brasiliano.



13.30 D'ALESSANDRO AL SASSUOLO - Può essere Marco D'Alessandro il sostituto di Politano al Sassuolo: i neroverdi sono al lavoro con l'Atalanta per l'esterno offensivo, ora a Benevento.



13.15 ORSOLINI A BOLOGNA - Fatta per Riccardo Orsolini al Bologna: salvo imprevisti dell'ultimo minuto, domani l'esterno offensivo passerà dall'Atalanta ai rossoblù, prestito di 18 mesi.



13.00 CORVINO A MILANO - Il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino a Milano, al lavoro per due operazioni: Carlos Sanchez con il Verona e Khouma Babacar con il Sassuolo.



12.20 CISCO AL SASSUOLO - Il Sassuolo acquista Andrea Cisco dal Padova, dove resta in prestito fino al termine della stagione e anche la prossima in caso di promozione in Serie B.



12.15 CALLEGARI BLOCCATO - Il Genoa blocca Lorenzo Callegari: intesa per giugno con il PSG per il centrocampista classe '98.



12.00 RINNOVA BARRETO - La Sampdoria lavora al rinnovo di Edgar Barreto.



11.50 TAARABT IN RUSSIA? - Sirene russe per Adel Taarabt: se parte Promes lo Spartak Mosca punta il fantasista del Genoa.



11.35 PUGGIONI VIA? - Sorpresa Benevento: offerta per Puggioni della Sampdoria, stipendio raddoppiato e contratto da due anni e mezzo.



11.30 BESSA-GENOA - Il Genoa non molla Daniel Bessa, affare in dirittura d'arrivo col Verona.



11.05 TAISON-SAMP - La Sampdoria punta Taison per l'estate: il brasiliano dello Shakhtar Donetsk è il sogno dei blucerchiati per la prossima stagione.



10.15 CHIESA A RISCHIO - Pericolo Chiesa per la Fiorentina: l'esterno classe '97 può lasciare a fine stagione senza Europa League.



10.10 DUE PER KRAFTH - Testa a testa Crotone-Verona per Krafth del Bologna.



10.00 CHICHIZOLA - Il Benevento mette le mani su Leandro Chichizola, portiere ex Spezia ora al Las Palmas.



9.55 ADDIO ZUCULINI - Bruno Zuculini lascia il Verona e va al River Plate.



9.40 SAMP PARAGUAIANA? - Idea sudamericana per la Sampdoria: piace Fabian Balbuena, difensore paraguaiano classe '91 del Corinthians.



9.30 DONSAH: ORE CALDE - A rischio l'operazione Godfred Donsah per il Torino: accordo con il Bologna, ma non c'è quello con il centrocampista. Nelle prossime ore incontro decisivo.



9.20 GENOA SU POLENTA - Un ritorno per il Genoa? Vicino il rientro di Diego Polenta, ora al Nacional Montevideo.



9.05 DABO UFFICIALE - Bryan Dabo è un nuovo giocatore della Fiorentina, il centrocampista arriva dal Saint-Etienne.