Mancano soltanto 8 giorni alla chiusura del calciomercato invernale, che è entrato nella sua fase più calda. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



10.04 Fiorentina su Cassano - La Fiorentina ha praticamente definito l'acquisto di due giovani del Bari: il terzino Scalera (classe 1998) e il centrocampista offensivo Castrovilli (classe 1997). Con Zarate al Watford, secondo La Nazione, il ds viola Corvino starebbe facendo un pensierino a Cassano, che sta trattando la rescissione del contratto con la Sampdoria.



9.45 Effetto domino a centrocampo - Per Cristante all'Atalanta il Pescara chiede in cambio Carmona, richiesto pure dal Genoa, che torna sull'uruguaiano Nandez del Penarol.



9.23 Inter-Palermo: accordo per due giovani - Al Palermo sono in arrivo dall'Inter due ivoriani classe 1996: Yao in difesa e Gnoukouri a centrocampo. C'è già l'accordo tra i due club per un prestito, manca solo il sì dei giocatori.



9.18 Evra torna in Francia? - L'allenatore del Lione, Bruno Genesio ha dichiarato dopo la vittoria di domenica sera contro il Marsiglia: "Evra è un grande giocatore con molta esperienza e che potrebbe interessarci, ma non ne ho ancora parlato con il presidente Aulas".



9.04 Il Milan blocca Vangioni - In seguito ai problemi fisici di Antonelli e De Sciglio, almeno per il momento il Milan ha deciso di bloccare la partenza del terzino sinistro argentino Vangioni, richiesto in Spagna dal Siviglia.



9.02 Ibarbo per il Palermo - L'attaccante colombiano, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Panathinaikos, è un obiettivo del club rosanero, secondo Sky Sport.



8.32 Sampdoria, c'è l'offerta per Quaison - Il trequartista svedese del Palermo è l'uomo scelto dal club di Ferrero per rinforzare la squadra e, secondo Il Secolo XIX, è già pronta un'offerta da 2 milioni di euro.