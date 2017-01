Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale a 5 giorni dalla fine del mercato.



08.30 Samp, idea Paloschi. Non solo il Sassuolo: su Alberto Paloschi piomba la Sampdoria: come scrive la Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato tratta con l'Atalanta per l'attaccante in cerca di rilancio.



08.15 Cerci-Lazio. Sembrava esserci il Bologna, ma la pista si è raffreddata. Ora, per Alessio Cerci, c'è la Lazio: se parte Kishna, che piace al Genoa, l'esterno dell'Atletico Madrid può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sull'ex Milan c'è anche il Las Palmas.