Il calciomercato di gennaio entra nel vivo: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale del mercato di Serie A e non solo in Italia.



14.15 Il Cagliari vuole accelerare sul mercato e prova a chiudere per Senna Miangue, terzino belga dell'Inter classe '97: verranno approfonditi i contatti già in giornata, con il presidente dei sardi Giulini che sta parlando con l'agente del giovane.