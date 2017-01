Calciomercato.com racconta tutte le principali operazioni e trattative di giornata con aggiornamenti in tempo reale.L'contende(Atalanta) al Genoa e(Inter) al, che tratta pure un altro giovane ivoriano nerazzurro:(richiesto pure in Francia da Metz e Bastia) e ripensa a(Genoa). Sul mercato gli svedesi(interessa a Sampdoria e Watford) edi euro per battere la concorrenza di Atalanta e Dinamo Kiev viste le difficoltà incontrate per(Chievo) e(Bologna). In uscita dai granataè sempre più vicino alla Pro Vercelli (Serie B).: l'attaccante olandese è atteso domani a. Intanto lo stesso club francese chiede allail giovane brasiliano, segue Luizdel San Paolo e porta in Ligue 1 il 23enne difensore paraguaiano Junior(Cerro Porteno).Converso la, ilcontende al Chievo l'attaccantedell', che a sua volta richiedeall'Inter. Per la prossima stagione i neroverdi trattano l'esterno Manuel(Spal) e il giovane attaccante classe 1998 Simone(Giana Erminio).In vista del prossimo mercato estivo, lasegue il difensore portoghese dello Sporting, André(classe 1989).è pronto a lasciare il. Nonostante l'interesse dei tedeschi del, il futuro dell'attaccante sarà quasi sicuramente in Inghilterra. Dove iloffre 18 milioni di euro per il cartellino e un contratto da 2 milioni a stagione. Alla finestra ci sono poi altri club della Premier League comechiamain Russia alloSan Pietroburgo, ma il difensore dell'preferisce aspettare i club della Premier League. In Inghilterra lo cercano. L'Evening Standard scrive di una possibile offerta del. Ranocchia piace anche in Germania a, senza scartare le soluzioni italianeIlcerca un centrocampista sul mercato: l'si è inserita sudell', dove è in arrivodalvia Benfica. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra il presidente Preziosi e l'entourage di(Rosario Central). Nel mirino c'è poi, cercato pure dalin Turchia. Se il brasiliano dovesse partire, lacercherà di portare subito in bianconero uno tra(Lione),(Boca) e(Wolfsburg).Ilcomunica di aver acquisito a titolo definitivo dalil centrocampista Aniello, mentre è stato risolto il prestito dell'attaccante Gaetanodall'Atalanta e l'ex milanistaè stato ceduto in Slovenia all'Olimpia Lubiana.