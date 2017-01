Alle ore 23 di oggi, martedì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2017 in Italia. Calciomercato.com segue tutte le ultime operazioni con aggiornamenti in tempo reale.- Viste le difficoltà incontrate per Barba dell'Empoli, la Sampdoria prende il giovane difensore croato Simic, in arrivo dall'Hajduk Spalato per 1,5 milioni. Già bloccato per giugno il centrocampista Verre: al Pescara vanno 4 milioni più bonus, per il giocatore è pronto un contratto fino al 2021 da 500mila euro a stagione. Ufficiale il ritorno del terzino portoghese Pedro Pereira al Benfica, da cui i blucerchiati hanno riscattato Djuricic. Il giovane portiere Tozzo va al Matera in Lega Pro. Budimir tornerà al Crotone, duello con la Fiorentina per Paloschi dell'Atalanta. Dove è in arrivo Mounier: appena passato dal Bologna al Saint-Etienne, il francese torna subito in Italia. Oggi visite mediche e firma con il club bergamasco per un nuovo prestito dopo le minacce ricevute dai tifosi francesi, che non gli perdonano il passato nel Lione. Due giovani in uscita dall'Atalanta: Dossena va al Perugia, mentre Cason passa dalla Ternana al Trapani.- Lotito chiede a Preziosi un centrocampista tra Ntcham e Miguel Veloso. Intanto il mercato della Lazio si muove in uscita: tornano in patria Leitner in Germania all'Augsburg per 2 milioni e Morrison in Inghilterra al QPR, mentre Vinicius va in Grecia all'AEK Atene. Intanto Gonzalez è pronto a rivolgersi alla Fifa per la rescissione del contratto. Il Chievo ha chiesto in prestito l'olandese Kishna, le piste alternative portano a Caicedo (Espanyol) e a Gakpé del Genoa, per il quale è saltato l'accordo con il Crotone nonostante il ritorno di Palladino alla corte di Juric: oggi le visite mediche. Il Torino torna all'assalto di Castro e il Novara chiede Cinelli, attualmente in prestito al Cesena.- Manolo Gabbiadini saluta il Napoli e va a giocare in Premier League. L'attaccante ha accettato l'offerta del Southampton, che ha messo sul piatto 20 milioni di euro (17 più 3 di bonus) e un 10% sulla futura rivendita. Gabbiadini è già volato in Inghilterra, dove oggi sosterrà le visite mediche. Trovato l'accordo con l'Empoli per El Kaddouri: 1,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, ma manca ancora il sì del giocatore. Il Napoli respinge le offerte per Giaccherini, sondato da Roma, Milan e Torino.- Ultimo assalto della Roma a Defrel: per l'attaccante francese del Sassuolo si lavora a un prestito con obbligo di riscatto nel 2018 e una valutazione complessiva da 18 milioni di euro. Possibile l'inserimento nella trattativa di un giovane della Primavera giallorossa tra Marchizza, Seck (piace anche a Carpi e Latina in Serie B) e Tumminello. Gli stessi seguiti dall'Atalanta nell'affare Kessie, già nel mirino della Roma per la prossima stagione. In uscita il giovane brasiliano Gerson va in Francia al Lille in prestito fino a giugno 2018 per 5 milioni di euro con riscatto fissato a 13 milioni e legato alle presenze. La Juventus non è disposta a esaudire le richieste economiche dei giallorossi per Leandro Paredes: in caso di partenza immediata sondati Donsah (Bologna), Baselli (Torino) e Badelj (Fiorentina), a meno che il Sassuolo non decida di lasciar tornare subito Pellegrini. Il Catania (Lega Pro) chiede il giovane difensore italo-argentino Tiago Casasola, attualmente in prestito al Trapani (Serie B).