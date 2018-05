Federico Marchetti è in attesa di conoscere il suo futuro. Il portiere di Bassano del Grappa continua ad allenarsi, lavora duro per sfruttare un'altra chance, a scadenza naturale del suo contratto con la Lazio.



MERCATO LAZIO - A 35 anni di età, ora è in cerca di rivincita: secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’estremo difensore è pronto a chiudere una trattativa. Top secret la destinazione, lo farà sapere il calciatore in persona quando tutto sarà nero su bianco: il contatto c'è, dovrebbe essere tutto fatto. Non ha mai smesso di allenarsi, Marchetti ha voglia di campo e il mercato sembra potergli dare una nuova opportunità nel calcio che conta.