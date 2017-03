Il portiere, in prestito dall'Udinese alla Spal e convocato in Nazionale maggiore, ha dichiarato al sito dell'Uefa:La prima maglietta che mi hanno regalato era sua, così come i primi guanti, ma tecnicamente, forse perchè abbiamo avuto la stessa scuola. Sono un portiere abbastanza completo, anche se devo migliorare un po' su tutti gli aspetti perchè sono giovane e devo acquisire esperienza. L'etichetta da predestinato fa piacere, perché è un attestato di stima. Ma bisogna pensare solo a lavorare per migliorarsi, e i risultati poi arrivano.. Lui è un grandissimo portiere, ha già dimostrato di essere ad altissimi livelli. Io questo non l'ho ancora dimostrato, ma pian piano farò anch'io il mio percorso di crescita. Di solito le rivalità sono utili perché ognuno spinge l’altro a essere migliore".