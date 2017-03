vola la squadra diin testa alla classifica di. I biancazzurri vincono, restando in 9, contro il Cesena e, sfruttando la sconfitta del Frosinone a Bari, sorpassano i ciociari godendosi il primato solitario. Talenti alla, vecchi lupi di mare come, cavalli di ritorno come, tutti uniti sotto la guida dell'ex tecnico delle Giovani Promesse dellaLeonardo Semplici, che con il suo 3-5-2 sta stregando il campionato cadetto.- No, non siamo di fronte a un miracolo, ma a una programmazione mirata, che ha portato la, dopo 23 anni di assenza in B, nuovamente a respirare l'aria di grande calcio. Merito del presidente Walter Mattioli,scartato da calciatore proprio dal club biancazzurro, e ora numero 1 di un club che ha puntato totalmente sugli italiani, come fece ildella famiglianessuno straniero, dal numero 1 Alex Meret al 34 Tommaso Costantini, tutti azzurri. Il nome più esotico è quello di Mirco, 32enne molisano, reduce da un'esperienza in Inghilterra, dove ha indossato la storica maglia del Leeds, facendo innamorare i tifosi whites.Come nei cocktail che ti stendono dopo un solo sorso, anche la Spal è un perfetto mix di gioventù ed esperienza, letale per gli avversari (una sola sconfitta nelle ultime 19), perfettamente shakerato da Semplici, seguito dalla sua Fiorentina. Alex e Kevin, già selezionati daper la, Filippo, che ha perfettamente sostituito, tolta l'espulsione di oggi, Andreafinito al Genoa, e Simoneportano freschezza,, il già citato(foto facebook.com/Spal) regalano personalità e il giusto equilibrio. Il neo numero 10 biancazzurro si è calato alla perfezione in un contesto vincente, non toccando meccanismi già perfetti ma anzi, oliandoli con la sua umiltà ha reso tutto ancor più speciale.@AngeTaglieri88