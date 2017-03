Non c'è solo Moise Kean a far brillare gli occhi dei tanti osservatori presenti all'Europeo Under 17. La punta della Juventus è sicuramente il trascinatore della Nazionale azzurra; ma tra i classe 2000 sta prendendosi il palcoscenico anche Davide Merola. Molto meno conosciuto, altrettanto promettente: proprietà Inter, attaccante, talento allo stato puro, i pregiudizi da giovanissimo (strano, dirlo per un 2000...) lo avevano condizionato. "Troppo basso", e invece Davide ha sempre risposto segnando. A raffica, anche nelle giovanili nerazzurre dove adesso è tra i giovani più promettenti in assoluto.



STELLA NERAZZURRA - Napoletano purosangue, Merola continua a far gol e ha colpito con la maglia azzurra, in attacco, accanto a Kean, subito contro la Bielorussia. Un bel segnale da parte di Davide, un gioiello con tutta la qualità possibile per arrivare e con la voglia di formarsi anche fisicamente. Tanti club lo seguono, l'Inter se lo tiene stretto e ci punta forte. A sorridere ancora una volta è Mino Raiola: proprio lui, l'agente di Kean, è procuratore anche di Davide Merola. E Suning - che sui giovani vuole investire e progettare - non ha nessuna intenzione di farselo sfuggire, Mino è avvisato...