Inter-Napoli non sarà la gara decisiva per la corsa al terzo posto che tutti si aspettavano soltanto qualche mese fa, ma negli intrecci di una delle sfide più sentite di questi ultimi anni c'è comunque grande spazio per garantire anche in campo lo stesso spettacolo che, dalla scorsa estate e in vista della prossima, le due squadre hanno saputo garantire in sede di calciomercato. E in particolare stanno viaggiando sullo stesso binario la trattativa che ha portato la scorsa estate al rinnovo di Mauro Icardi e quella che ora il Napoli sta avendo con Dries Mertens.



WANDA MATTATRICE PER ICARDI - La scorsa estate, infatti, il rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter ha sfiorato da vicino anche il Napoli. Mattatrice della trattativa è stata sicuramente la moglie della punta argentina Wanda Nara che per strappare il sì dell'Inter al consistente aumento di ingaggio, ha "sfruttato" il Napoli allora alla ricerca di un sostituto di Gonzalo Higuain. Wanda arrivò ad incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis, stuzzicato dall'idea di portare Maurito in azzurro, ma poi fece dietrofront convincendo l'Inter a mettere nero su bianco un rinnovo faraonico fino al 30 giugno 2021.



IL RUOLO DI KAT NEL RINNOVO DI MERTENS - Un ruolo importante, anche se non da autentica "procuratrice" lo sta avendo Katrin Kerkhofs nel rinnovo del marito Dries Mertens. L'attaccante belga sta facendo di tutto per riavvicinarsi alla moglie dopo i problemi coniugali avuti nell'ultimo anno che hanno portato la bella Kat a lasciare la città partenopea. Il mancato rinnovo è legato anche a questo oltre, ovviamente, alla ricerca di uno stipendio da autentico top player quale si è dimostrato quest'anno. Fra i club che hanno preso contatto con il belga per sfruttare la scadenza 2018 dell'attuale accordo c'è guarda caso l'Inter, che vorrebbe affiancarlo proprio a Icardi. De Laurentiis spinge per trattenerlo e ha incontrato (proprio come fece con Wanda) anche Katrin per convincerla a restare a Napoli. Basterà per il rinnovo finale? Di sicuro la scelta finale spetterà a Kat.