Dries Mertens continua a tenere Napoli col fiato sospeso, tra gol e un rinnovo che non arriva: la corte di Inter e club inglesi è sempre insistente visto il contratto in scadenza nel 2018, ma secondo La Gazzetta dello Sport strapparlo agli azzurri non sarà comunque semplice. A un solo anno dalla scadenza del contratto le pretese economiche del Napoli per il suo cartellino non sembrano poter essere elevate, ma quello che filtra dalla società è la ferma intenzione di De Laurentiis di non svendere e continuare la trattativa per prolungare il contratto.