Il Napoli vince convince, e sorride per il 3-0 rifilato all'Udinese che vale un balzo in classifica fino a soltanto due punti di distacco dalla Roma seconda. L'obiettivo Champions League diretta senza passare dai preliminari è alla portata, ma i tre punti conquistati non sono il messaggio più bello della giornata. Sì perchè dopo l'accordo per il prolungamento di Lorenzo Insigne, sono stati mossi passi avanti anche per il rinnovo di Dries Mertens.



INCONTRO AL SAN PAOLO - Come vi avevamo raccontato tutta la famiglia dell'attaccante belga, e i due avvocati che curano i suoi interessi erano presenti allo stadio San Paolo per assistere alla gara. Ma non solo, perchè prima della partita, in uno degli uffici dell'impianto, gli agenti di Mertens hanno incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del suo rinnovo.



SI' ALLA CLAUSOLA - Le parti si sono parlate per circa un'ora con Mertens rimasto fermo sulle sue richieste, ma con una grossa apertura arrivata soprattutto da parte del Napoli. De Laurentiis ha proposto l'inserimento di una clausola rescissoria attivabile a partire dalla fine della prossima stagione a cifre non elevate. Questo permetterebbe al club azzurro di tenere più basse le cifre dell'aumento con Mertens che chiede attualmente almeno 4,5 milioni di euro. Di fatto non una fumata bianca, ma nemmeno totalmente nera. Passi avanti per trovare un accordo sono stati mossi. Del resto anche Sarri lo ha confermato: "Mertens, con Insigne, deve restare, per continuare il ciclo iniziato dal Napoli"