Quella composta da Dries Mertens e Lorenzo Insigne è la migliore coppia gol del campionato, questa è la novità che arriva da Empoli: il belga è infatti arrivato a 20 in Serie A, l'italiano a quota 12. Un primato in condominio con la coppia di attaccanti del Torino composta da Belotti-Iago: il Gallo è il capocannoniere della A con 22 centri, lo spagnolo è a quota 10. Dietro di loro ci sono tutti gli altri a cominciare dai 29 gol romanisti di Dzeko (20 gol)-Salah (9) ma la Roma ha una partita in meno e sarà impegnata in serata nel posticipo casalingo contro il Sassuolo.